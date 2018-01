Tiroteio em fábrica nos EUA deixa 5 mortos Cinco pessoas morreram num tiroteio ocorrido na manhã de hoje na fábrica de motores Navistar, informaram autoridades locais. Outras quatro pessoas ficaram feridas, duas delas gravemente. Não há detalhes sobre o incidente. Martin Reutimann, um engenheiro de 24 anos, disse que estava sentado em frente à sua sala, por volta das 10h locais, quando ocorreu o incidente. "Ouvi gritos: ´Há um cara armado na ala de motores´", contou. Reutimann disse não ter acreditado inicialmente. Mas, quando ouviu disparos e viu pessoas saírem correndo, escondeu-se e ligou para o serviço de emergência pelo telefone celular. O homem armado invadiu as instalações da Navistar International Corp. em Melrose Park, a oeste de Chicago. Segundo testemunhas, o agressor já havia trabalhado na empresa, um dos maiores fabricantes de caminhões do mundo - e que tem uma montadora em Canoas, no Rio Grande do Sul - tendo sido demitido sob a acusação de roubo.