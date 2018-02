Tiroteio em frente à sede do governo da Itália fere 3

O homem, vestido de paletó e gravata, foi rapidamente preso, e também ficou ferido no tiroteio. Os dois policiais atingidos foram hospitalizados, mas não correm risco de morte. O episódio parece não ter relação com a posse do novo governo e autoridades afirmaram que o atirador sofre de problemas mentais. "Era um homem com problemas mentais, que xingava os policiais enquanto atirava", comentou o prefeito de Roma, Gianni Alemanno.

Segundo Alemanno, uma mulher que passava pela praça no momento do tiroteio também ficou ferida. De acordo com a imprensa italiana, o atirador foi identificado como Luigi Prieti, nascido na Calábria, mas morador do Piemonte. A emissora de televisão Sky TG24 divulgou uma entrevista com o irmão de Luigi, na qual ele afirma que o atirador tinha perdido o emprego em uma construtora e passava por problemas conjugais.

Um assessor da ministra de Relações Exteriores, Emma Bonino, disse que o novo gabinete de governo foi mantido dentro do palácio presidencial durante algum tempo por razões de segurança, até que ficasse claro que não havia mais perigo. O novo ministro do Interior, Angelino Alfano, foi para o hospital visitar os policiais feridos.

O tiroteio reviveu memórias dos anos 70 e 80, quando o terrorismo doméstico assolou a Itália, em um período de elevadas tensões políticas entre os blocos de esquerda e direita. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.