Tiroteio em hotel deixa dois mortos em Israel

O homem furtou uma arma da segurança do hotel e disparou contra o chefe de cozinha do local, na cidade de Eilat, na costa do Mar Vermelho. O atirador, de 23 anos, saiu de Nova York para participar de um programa que traz judeus para trabalhar e estudar em Israel.

Quando a polícia e as unidades antiterroristas invadiram o hotel o norte-americano revidou, afirmou o policial Eitan Gedassis. As forças de segurança então contra-atacaram e mataram o atirador, afirmou a porta-voz do Exército israelense. As informações são da Associated Press.