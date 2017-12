Tiroteio em igreja de Michigan deixa um morto e dois feridos Um sujeito disparou neste domingo contra centenas de paroquianos reunidos em uma igreja batista de Detroit, Michigan. O tiroteio deixou um morto e pelo menos dois feridos. De acordo com os relatórios preliminares da polícia local, o indivíduo fugiu após o tiroteio. Aparentemente, a ação armada foi motivada por algum conflito anterior, mas as autoridades não deram mais detalhes. Várias testemunhas afirmaram que o suspeito, identificado como Kevin Lorenzo Collins, logo após entrar na capela da Igreja Baptista Missionária tirou uma pistola da bolsa e abriu fogo contra os paroquianos. A Polícia não identificou a vítima mortal, mas informou que um dos feridos é um menor de idade, que aparentemente não sofreu lesões graves, mas que a terceira vítima está em condição crítica. O ofício religioso continuou depois do incidente porque, segundo uma testemunha, "viemos (à igreja) para orar".