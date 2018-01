Tiroteio em prisão mexicana deixa quatro mortos e seis feridos

CIDADE DO MÉXICO - Pelo menos quatro pessoas morreram, entre elas três policiais, e outras seis ficaram feridas em um tiroteio na terça-feira, 6, durante uma operação em um presídio de Ciudad Victoria, capital do estado mexicano de Tamaulipas, na fronteira com os Estados Unidos, segundo autoridades locais.

Ainda não se sabe se os feridos são policiais ou detentos do Centro de Execução de Sanções de Ciudad Victoria, disse o porta-voz de segurança de Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez. A imprensa local afirmou que a quarta pessoa falecida era um preso.

Rodríguez disse que os policiais entraram no presídio para realizar uma operação. Já havia um clima tenso no local e a suspeita de que eles tinham vários itens proibidos.

A ação teve apoio da Polícia Federal e do Exército, que montaram um cerco de segurança em torno do presídio. Ambulâncias foram deslocadas para o local para atender os feridos. / EFE