Tiroteio em restaurante na Bulgária deixa seis mortos Homens armados mataram seis pessoas e feriram várias outras hoje durante um tiroteio vinculado à máfia búlgara, informou a agência de notícias estatal BTA. Uma das vítimas foi identificada como Milcho Bonev, que tinha ligações com o submundo do crime. Outras cinco pessoas também morreram no local do tiroteio, um restaurante do centro de Sófia, enquanto que um número ainda não conhecido foi levado para hospitais. Os atacantes fugiram depois de atirar.