Tiroteio em restaurante na República Tcheca deixa ao menos oito mortos

Pelo menos oito pessoas morreram nesta terça-feira em um tiroteio em um restaurante na cidade de Uhersky Brod, na República Tchecha, segundo confirmou o ministro do Interior, Milan Chovanec.

De acordo com a televisão estatal, um homem armado entrou em um restaurante na hora do almoço e atirou contra os presentes. Acredita-se que cerca de 20 pessoas estavam no restaurante na hora do ataque.

A polícia acredita que o suspeito carregava duas armas e tinha por volta dos 60 anos de idade.

Chovanec disse à agência CTK que o suposto autor dos disparos foi "neutralizado", enquanto alguns meios de comunicação afirmaram que ele se matou.

A cidade de Uhersky Brod fica a 300 km da capital Praga, quase na fronteira com a Eslováquia. / EFE