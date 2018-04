Tiroteio em spa em Wisconsin deixa três mortos

Segundo o chefe de polícia de Brookfield, Dan Tushaus, o carro de Haughton foi encontrado, mas ele se encontra foragido. O tiroteio ocorreu por volta das 13h (horário de Brasília), no Azana Day Spa, um prédio de dois andares e 836 metros quadrados que fica em frente a um grande shopping center num bairro de classe média alta.

Este foi o segundo tiroteio em massa em Wisconsin este ano. No dia 5 de agosto, Wade Michael Page, um veterano do exército de 40 anos e que apoia a supremacia branca, matou seis pessoas e feriu outras três antes de se suicidar num templo da seita religiosa hindu Sikh, no sul de Milwaukee.

Em 2005, sete pessoas foram mortas e quatro ficaram feridas quando um homem abriu foto durante culto numa Igreja do Deus Vivo em um hotel que fica a menos de 1,6 quilômetros de onde ocorreu o tiroteio de hoje. As informações são da Associated Press.