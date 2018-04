Tiroteio em spa nos EUA deixa vários feridos

A polícia disse aos jornalistas que procuram por um homem negro, que pode estar dirigindo um Mazda preto, e que seria um suspeito pelo tiroteio em Brookfield, no subúrbio de Milwaukee.

O tiroteio ocorreu por volta das 13h (horário de Brasília). De acordo com o relato de um residente a um jornal local, uma mulher saiu correndo do spa em direção à rua, gritando e sendo perseguida por um homem negro e de estrutura grande. As informações são da Dow Jones.