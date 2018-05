Tiroteio entre cartéis rivais deixa 11 mortos Um confronto entre supostos traficantes em Tecalitlán, no sul do Estado de Guadalajara, deixou 11 mortos e pelo menos 22 feridos - todos homens e maiores de idade. O choque entre os grupos armados com fuzis e granadas ocorreu na sexta-feira, durante uma celebração religiosa em homenagem à Virgem de Gualalupe, o símbolo mais popular para os católicos mexicanos. A guerra entre cartéis que disputam o mercado dos Estados Unidos já matou 33 mil pessoas desde 2006, quando o presidente Felipe Calderón assumiu o poder.