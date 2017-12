Tiroteio fere dezenas nos Estados Unidos Dezenas de pessoas ficaram feridas, nesta quinta-feira, num tiroteio ocorrido em uma fábrica na cidade norte-americana de Goshen, no Estado norte-americano de Indiana, informou o prefeito Allan Kauffman. Um porta-voz da polícia disse que 35 pessoas foram feridas. Dezenas de automóveis da polícia e ambulâncias chegaram às portas da fábrica. Até o momento, a polícia não deteve o responsável pelos disparos, que ainda pode estar no interior da fábrica. "Recebemos informações de que 35 pessoas ficaram feridas, tanto no interior como no exterior do edifício", disse um porta-voz da polícia. "Ainda não conseguimos obter informações mais precisas." Segundo fontes, o autor dos disparos seria um ex-empregado da empresa Nu-Wood, onde ocorreu o tiroteio. Goshen é uma cidade de 29.000 habitantes, situada no extremo norte de Indiana, 160 quilômetros a leste de Chicago.