Tiroteio leva ao esvaziamento de escola nos EUA Uma escola de primeiro grau foi esvaziada nesta sexta-feira depois que um aluno ferido se refugiou no banheiro, possivelmente portando uma arma de fogo, informam autoridades. Auxiliares do xerife dizem que, ao que tudo indica, o menino tem um revólver ou pistola, mas essa informação não foi confirmada. Autoridades não sabem dizer quem teria baleado o garoto. Segundo o xerife, a rendição do menino está em negociação. Todos os estudantes, funcionários e professores da Milwee Middle School foram retirados do local.