Tiroteio mata 5 e fere 3 na região de Pittsburgh, nos EUA

Dois homens armados mataram pelo menos cinco pessoas e feriram outras três ao cercar uma festa no quintal de uma casa perto de Pittsburgh, nos Estados Unidos, na noite desta quarta-feira, 9, segundo a polícia.

Quatro mulheres e um homem foram atingidos pelos tiros e morreram no ataque em uma área residencial em Wilkinsburg, a 13 quilômetros à leste da cidade americana. Das cinco vítimas fatais, quatro morreram no local. As outras pessoas foram socorridas para hospitais próximos. Dois homens estão em estado crítico e uma mulher está estável.

Os suspeitos atiraram de uma viela de dois ângulos diferentes e então fugiram. "Parece que as pessoas na festa ainda tentaram correr para dentro da casa", afirmou uma declaração das autoridades locais. Uma testemunha disse ter ouvido pelo menos 20 tiros. Dezenas de cápsulas de balas foram encontradas pela rua ao lado da residência em que aconteceu o crime.

Até o momento, o motivo e os autores do tiroteio não foram revelados./REUTERS