Tiroteio mata pelo uma pessoa e fere 5 na Califórnia

Segundo o oficial, as balas chegaram a um estacionamento na proximidades, onde ao menos um dos suspeitos se escondeu em um carro branco. Em meio à troca de tiros, uma bala alcançou uma mulher, de 30 anos, que acabara de colocar seu filho no assento para criança, no interior de sua caminhonete. Ela morreu no local. A criança não teve ferimentos e foi levada aos serviços de proteção infantil. As informações são da Associated Press.