Tiroteio mata três em boate de strip nos EUA Três pessoas morreram e vários ficaram feridos em um tiroteio que aconteceu em uma boate de strip nesta terça-feira, incluindo dois policiais, segundo divulgaram as autoridades. O tiroteio aconteceu na cidade de New Bedford, no estado de Massachusetts, nos EUA, quando um homem armado e com um colete à prova de balas invadiu a boate Foxy Lady por volta das 2h30 da madrugada (hora local) e abriu fogo antes de se matar, segundo informou a polícia da cidade à emissora de rádio WSAR. "Até o momento, temos três mortes confirmadas, uma no lado de fora, na calçada, uma em frente ao prédio e acreditamos que o outro é o atirador, no interior do prédio", disse o capitão Richard Spirlet. "Nós também temos dois policiais que foram alvejados, mas seus ferimentos não pareceram ser fatais. Nós também temos diversos feridos que foram atingidos pelos tiros." Spirlet disse que o atirador estava armado com um "rifle de grosso calibre" e uma "arma semi-automática", e que ele manteve algumas pessoas como reféns. Segundo uma testemunha que socorreu duas strippers que saíram do local, o motorista de táxi Nick Santiago, o atirador freqüentava o local mas havia sido proibido de entrar na boate recentemente. A polícia de New Bedford não divulgou ainda o nome e a condição dos feridos no tiroteio.