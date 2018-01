Tiroteio na Basílica da Natividade mata outro palestino Um palestino morreu hoje em um novo tiroteio na Basílica da Natividade, horas depois de parte do complexo ser incendiado durante outro confronto. Pelo menos um outro palestino ficou ferido gravemente. Este combate mais recente acontece uma semana antes da Páscoa Ortodoxa Grega e um dia antes da Sexta-Feira Santa, segundo o calendário ortodoxo. O tiroteiro começou pouco depois do meio-dia e, segundo o exército de Israel, o número de feridos palestinos é de pelo menos quatro. A população da cidade de Belém permaneceu confinada em suas casas por um toque de recolher imposto pelo exército israelense desde que as forças invadiram a cidade em 2 de abril, com a finalidade de prender palestinos suspeitos de terrorismo. Em Jerusalém, o enviado do Vaticano, cardeal Roger Etchegaray, exortou às partes que ponham fim, o mais rápido possível, aos enfrentamentos.