Tiroteio na prefeitura de Nova York Um homem na sacada do segundo andar da prefeitura de Nova York puxou uma arma e abriu fogo nesta quarta-feira, disse uma testemunha. Cerca de dez tiros foram disparados pouco depois das 14 horas, horário local. Um policial presente à cena disse que há informações de dois policiais feridos. O prefeito Michael Bloomberg estava sem seu gabinete e não foi atingido. Um vereador, James Davis, foi ferido. As entradas e saídas do prédio foram lacradas e uma maca foi levada para dentro do edifício. Policiais, incluindo alguns com equipamento de tropa de choque, correram pela praça diante do prédio. Na cidade, foram fechados alguns acessos ao Brooklin e Manhattan.