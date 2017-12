Tiroteio no aeroporto de Amsterdã fere 2 Um tiroteio no aeroporto de Schiphol, em Amsterdã, deixou duas pessoas feridas, mas as autoridades locais negaram que o fato teve alguma ligação com os recentes ataques nos EUA. O incidente ocorreu no lado externo do terminal 3, usado principalmente para vôos transatlânticos, por volta das 5h30 (de Brasília) ou 10h30 (horário local). "Acreditamos que foi um conflito pessoal. Não há nada relacionado a terrorismo", disse o porta-voz da polícia militar, Rob Stenacker. O porta-voz afirmou que os dois homens feridos no tiroteio foram levados ao hospital. Uma terceira pessoa que aparentemente não teve relação com o tiroteio se sentiu mal, levando a polícia a informar inicialmente que o número de feridos era três. De acordo com Stenacker, quatro pessoas foram detidas, todas fluentes em holandês. Uma pequena área foi isolada, mas o tráfego aéreo não foi afetado. As informações são das agências internacionais.