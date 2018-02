Tiroteio no Cáucaso deixa 11 supostos rebeldes mortos Onze supostos rebeldes islâmicos morreram e um oficial da polícia russa ficou ferido em um tiroteio ocorrido hoje na Ingushetia, informou hoje o Ministério de Interior da Rússia. De acordo com o governo, o confronto começou quando a polícia local cercou um grupo de militantes islâmicos numa região de floresta, próxima da fronteira com a Chechênia.