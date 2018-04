Tiroteio no Museu do Holocausto nos EUA deixa 1 morto Um atirador idoso abriu fogo hoje com um rifle no Museu do Holocausto, em Washington, matando um guarda, antes de receber tiros e ser detido. Autoridades dizem que o atirador é suspeito de pertencer a um grupo supremacista branco. O atirador foi hospitalizado em estado grave, disse o prefeito de Washington, Adrian Fenty. A chefe de polícia Cathy Lanier afirmou que o atirador "foi enfrentado imediatamente pelos guardas após entrar no museu com um rifle". Segundo ela, na hora em que ele entrou no recinto "começou a disparar a arma". Os funcionários do museu identificaram o guarda morto como Stephen T. Johns. O museu foi fechado após o tiroteio.