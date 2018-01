Tiroteio no Texas deixa ao menos uma pessoa morta e três no hospital

Uma pessoa morreu e outras três foram hospitalizadas durante um tiroteio no centro da cidade de Austin, no estado norte-americano do Texas. A polícia ainda procura por suspeitos.

De acordo com o chefe de polícia de Austin, Brian Manley, a polícia foi alertada durante a madrugada sobre tiroteios em uma região bastante frequentada. Ao chegar, a polícia encontrou cinco pessoas baleadas.Uma mulher foi declarada morta imediatamente enquanto outras três, também mulheres, foram levadas ao hospital com feridas de bala. Uma quinta vítima não quis ser levada ao hospital.

A polícia tenta determinar quem são os suspeitos e não descarta que os tiros possam ter sido disparados por alguma das pessoas hospitalizadas. Fonte: Associated Press.