Tiroteio perto de escola deixa pelo menos 4 mortos em Gaza Quatro estudantes palestinos com idades entre 6 anos e 18 anos morreram nesta segunda-feira, e outros cinco civis ficaram feridos em um tiroteio próximo a uma escola na Cidade de Gaza, informaram testemunhas e fontes de segurança. As vítimas foram identificadas como Islam, Ahmed e Osama Bahlusha, três irmãos com idades entre 6 anos e 10 anos e filhos de Baha Bahlusha, um alto comandante do Corpo de Informação da Polícia da Autoridade Nacional Palestina (ANP). A quarta vítima é Ahmed al-Habil, um estudante de 18 anos, enquanto outras cinco pessoas - entre elas um adulto e quatro meninas - ficaram feridas. Fontes locais disseram que os disparos foram feitos de um carro e que os criminosos fugiram em seguida. Por enquanto, as identidades das vítimas não foram reveladas, mas algumas testemunhas asseguram que os agressores abriram fogo contra o veículo de um alto comando dos serviços de Informação da Polícia da ANP. Matéria atualizada às 8h45 para acréscimo de informações