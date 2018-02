Tiroteio quebra tranqüilidade do 4 de julho Um tiroteio junto ao balcão da El-Al, a companhia aérea de Israel, no terminal internacional do Aeroporto de Los Angeles, deixou três mortos e interrompeu bruscamente a tranqüilidade dos festejos do 4 de julho, que os americanos realizaram sob extraordinárias medidas de segurança contra possíveis ações terroristas. Três pessoas ficaram gravemente feridas. O autor dos primeiros disparos, cuja identidade não foi imediatamente divulgada, foi morto a tiros por um segurança da El-Al. Uma pessoa foi detida. A chancelaria israelense chamou o ataque de "ato terrorista" e prometeu que Israel caçará os responsáveis. Mas, segundo o FBI (polícia federal americana) e o prefeito de Los Angeles, James Hahn, as primeiras indicações são de que não se tratou de terrorismo, e o fato de o tiroteio ter ocorrido no balcão da El-Al pode não ter passado de coincidência. "Tudo nos leva a crer que foi um crime isolado", disse uma fonte do governo federal em Washington. Hahn fez uma declaração similar e o FBI informou que não está procurando nenhum suspeito pelo ocorrido, embora ainda não se possa descartar a hipótese de terrorismo. O aeroporto foi reaberto ao tráfego aéreo depois de uma breve interrupção das operações, e a El-Al informou que continuará operando normalmente. Mesmo assim, o episódio sublinhou a sensação de vulnerabilidade entre os milhões de americanos que planejavam transformar numa manifestação de afirmação de orgulho nacional e fervor patriótico o primeiro Dia da Independência depois dos ataques terrroristas de 11 de setembro. A notícia do tiroteio, que interrompeu a programação normal de várias emissoras de TV, surpreendeu muitos deles nos piqueniques e nos desfiles que são parte da tradição da maior festa nacional americana, ou a caminho dos concertos e queimas de fogos de artifício que costumam marcar a ocasião nas grandes cidades. Com a temperatura prometendo chegar aos 40 graus centígrados em Washington, o chefe da política da capital dos EUA, Charles Ramsey, disse, pela manhã: "O calor parece ser uma ameaça maior, hoje, do que o terrorismo." Apesar do calor, durante a tarde dezenas de milhares de pessoas já estavam no Mall, a esplanada dos museus e monumentos e local das grandes celebrações e manifestações públicas em Washington, depois de terem passado pelos detectores de metal nos 24 pontos de acesso montados pelo Serviço Nacional de Parques. O esquema de segurança em Washington mobilizou milhares de guardas uniformizados de nada menos do que 17 agências governamentais, apoiados por um controvertido sistema de câmeras de vídeo capaz de cobrir simultaneamente 72 pontos do Mall e proximidades. O uso dessas câmeras provocou protestos da União Americana das Liberdades Civis. Caças da Força Aérea voltaram a patrulhar os céus de Washington, Nova York e outras grandes cidades americanas, tal como fizeram durante algumas semanas depois dos atentados de 11 de setembro. Em Nova York, onde 2.823 pessoas morreram nos ataques que destruíram as duas torres do World Trade Center, a festa ganhou um caráter especial de ato de desagravo. "Celebrar é a melhor maneira de responder aos terroristas", disse o prefeito Michael Bloomberg. A celebração "mostrará a eles que não estamos com medo e que eles não tiveram êxito". Com a mesma mensagem em mente, o presidente George W. Bush retornou a Washington no início da tarde, depois de uma visita à cidadezinha de Ripley, na Virgínia Ocidental, onde prestou homenagem aos veteranos de guerra. Bush planejava assistir ao concerto com Aretha Flanklin e Chuck Berry, no Mall, e à queima de fogos nos jardins da Casa Branca. Americanos no exterior O Dia da Independência foi celebrado pelos americanos no exterior como de costume, com churrascos, partidas de beisebol e quermesses. Mas em vários lugares as festas foram discretas e em todos houve segurança mais do que dobrada. Em Santiago, no Chile, desconhecidos lançaram bombas incendiárias contra uma loja da rede de locação de fitas de vídeo Blockbuster e uma agência do Banco de Boston. Na Blockbuster houve princípio de incêndio, logo controlado pelos bombeiros. Não houve vítimas. Os artefatos colocados no prédio da agência foram desativados pela polícia. Foram encontrados no local panfletos defendendo a "autodeterminação dos povos latino-americanos" e com frases contra o Plano Colômbia e o "poder norte-americano". A comunidade americana na Austrália comemorou em grande estilo. Cerca de mil americanos e australianos foram à festa na residência do embaixador dos EUA, em Canberra, enquanto a polícia mantinha nas redondezas um forte esquema de segurança. Os cardeais e diplomatas acreditados junto ao Vaticano tiveram de passar por detectores de metais antes de entrar na residência do embaixador dos EUA, James Nicholson, para a festa. A celebração em Paris foi apenas um discreto coquetel num clube particular. A embaixada americana na Costa do Marfim cancelou as celebrações e a Suécia mudou o nome de seu evento cultural de verão, de Festival Americano para Festival de Estocolmo. A comunidade americana na Dinamarca manteve a tradição de realizar a maior festa do Dia da Independência fora dos EUA (asseguram os organizadores). Cerca de 7.500 pessoas foram ao Rebild Festival, na vila do mesmo nome, a noroeste de Copenhague. No Oriente Médio, as embaixadas, empresas e os americanos em geral programaram festas discretas para não atiçar a forte animosidade contra os EUA na região. Soldados e marinheiros nas bases do Golfo fizeram churrascos e as embaixadas organizaram recepções simples. A maior celebração foi em Amã, na Jordânia: mais de 700 pessoas, incluindo membros da família real, foram à comemoração na Embaixada dos EUA. Em Jerusalém, o temor de atentados levou os americanos a transferirem o evento de um parque para um zoológico. Participaram cerca de 2 mil pessoas. Curiosamente, o diário oficial cubano ?Granma? informou que à noite haveria um recital de música e poesia no Teatro Karl Marx, no centro de Havana, em "homenagem aos americanos e suas tradições". A segurança foi reforçada na base aérea de Bagram, utilizada pelas tropas americanas no Afeganistão. As tropas celebraram com churrasco.