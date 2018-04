Tiroteios deixam 21 mortos no norte do México Uma gangue de traficantes de drogas sequestrou e matou seis pessoas, o que desencadeou uma série de tiroteios entre criminosos e soldados que fizeram outras 15 vítimas fatais. O incidente ocorreu no norte do país, perto da fronteira com os Estados Unidos, informou o porta-voz das operações conjuntas da polícia e do Exército no Estado de Chihuahua, Enrique Torres. O porta-voz disse que a violência começou quando homens armados sequestraram nove pessoas em Villa Ahumada e executaram seis delas, ao longo da rodovia Pan-americana, fora da cidade. Três outras pessoas foram liberadas. Segundo ele, os soldados saíram em perseguição aos criminosos e no tiroteio 14 suspeitos de tráfico de drogas e um soldado foram mortos.