Tiroteios deixam pelos menos 17 mortos em Mosul Os dois dias de tiroteios nas ruas de Mosul deixaram pelo menos 17 pessoas mortas nesta quarta-feira, revelaram fontes hospitalares da cidade, do norte do Iraque. Muitas vítimas atribuíram os disparos a soldados americanos, deslocados para restaurar a ordem no terceiro maior centro populacional iraquiano. Além dos 17 mortos, pelo menos 18 pessoas ficaram feridas no surto de violência, que teve início ontem. "Eles estão nos dizimando e ninguém fala sobre isso", protestou Zahra Yassin em um hospital de Mosul, enquanto fazia companhia a seu filho ferido. "Queremos Saddam de volta. Pelo menos havia segurança", garante ela. O tiroteio desta quarta-feira terminou com três mortos. Há relatos de que um quarto corpo teria sido encontrado no interior da sede local do Banco Central, próxima ao local onde ocorreu o tiroteio. No incidente de ontem, fontes hospitalares já confirmaram a morte de 14 pessoas. Poucos detalhes sobre o incidente de hoje estão disponíveis e os relatos são confusos. De acordo com as testemunhas, fuzileiros navais americanos, posicionados no edifício do governo, abriram fogo contra uma multidão que cercava o Banco Central, aparentemente com o objetivo de assaltar o local. Um militar americano garantiu que os soldados apenas responderam ao fogo iraquiano. Segundo os iraquianos, no entanto, os soldados americanos abriram fogo deliberadamente contra uma multidão que tentava saquear o banco, próximo à sede do governo local, onde o Exército dos EUA estabeleceu sua base. A tensão é alta em Mosul, uma cidade de aproximadamente 700.000 habitantes, onde árabes e curdos vivem sob desconfiança mútua. No Comando Central do Exército dos EUA, em Doha, Catar, o general Vincent Brooks disse que o derramamento de sangue da terça-feira ocorreu quando soldados das forças especiais americanas e fuzileiros navais tentavam "proteger um prédio do governo no qual ocorria uma reunião".