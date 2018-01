Tiroteios em Ancara durante ações da polícia deixam pelo menos 4 mortos

ANCARA - Quatro pessoas, todas elas civis, morreram nesta segunda-feira, 18, em três diferentes incidentes em Ancara, supostamente em relação com a onda de batidas e detenções na capital turca como consequência do fracassado golpe militar.

O primeiro incidente aconteceu perto do edifício do Supremo Tribunal, onde a polícia realiza uma revista para prender dezenas de juízes deste corpo. Uma pessoa ainda não identificada disparou contra os agentes que vigiavam o edifício e foi morta posteriormente, afirma o jornal "Hürriyet".

Em outro incidente, que aconteceu a vários quilômetros dos tribunais, os ocupantes de um carro dispararam contra uma patrulha da polícia, que atirou de volta contra o veículo. Um dos três ocupantes do carro morreu no tiroteio e os outros dois foram detidos.

Em um terceiro incidente, ao ser cercado por policiais um homem tomou como refém o motorista de um carro, disparou contra ele e iniciou a fuga com o veículo. O motorista sequestrado e um ocupante do veículo morreram e há dois agentes feridos no tiroteio. O agressor foi identificado como um oficial do Exército que tinha participado da tentativa do golpe de sexta-feira e foi detido, afirma o jornal. / EFE