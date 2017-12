Tiroteios entre indianos e paquistaneses na Caxemira Soldados da Índia e Paquistão trocaram tiros na fronteira da Caxemira na noite de terça-feira até a madrugada desta quarta-feira, informou um porta-voz militar indiano. É o primeiro conflito armado desde que Nova Délhi acusou Islamabad de estar envolvido no ataque suicida ao Parlamento indiano, que causou a morte de 13 pessoas, na semana passada. O porta-voz indiano acusou os soldados paquistaneses de fazer disparos com metralhadoras ao longo da linha de controle, a fronteira que divide o território da Caxemira entre Índia e Paquistão. Os soldados indianos estavam em Nwshera, a 420 km a sudoeste de Srinagar, a capital de verão do Estado nortista de Jammu-Caxemira. Segundo o porta-voz indiana, não há vítimas do lado indiano das tropas e não é possível saber se houve baixas do lado paquistanês por causa da má visibilidade.