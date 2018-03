Tiroteiro no centro de Melbourne deixa um morto

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas a bala por um homem nesta segunda-feira, 18, no centro de Melbourne, na Austrália, em plena hora do rush, informou a polícia local. O tiroteio ocorreu às 8h30 da manhã (19h30 de domingo em Brasília) na esquina das rua Flinders Lane com a Williams, que foram isoladas. Os policiais também evacuaram edifícios do centro e pediram à população que não se deixe dominar pelo pânico e colabore ao máximo com as autoridades. Aparentemente há uma ligação entre o autor dos disparos e as vítimas, explicou o inspetor Glen Weir à rádio australiana ABC.