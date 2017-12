Tito enerva-se com reação da Nasa A viagem de Dennis Tito ao espaço sideral foi uma temporada especial de férias, mas ao refletir sobre o assunto nesta terça-feira ele lembrava mais um viajante comum, reclamando que a viagem acabou cedo demais e que queria ser visto como um viajente, não como um mero turista. "Gostaria que as pessoas me vissem como um homem sério que tinha um sonho e buscou sua realização enfrentando grandes obstáculos", disse ele em entrevista coletiva na Cidade Estelar um centro de treinamento de astronautas situado nos arredores de Moscou. "Infelizmente, a vida é curta e eu acredito que alguém pode fazer tudo a seu alcance para realizar seus sonhos e ter a esperança de que isto sirva de inspiração para outras pessoas fazerem o mesmo", comentou ele sobre sua viagem de oito dias, seis dos quais a bordo da estação espacial internacional Alpha. Para encorajar outras pessoas, ele entusiasmou-se com sua experiência, mas ainda lhe faltavam palavras para descrever os acontecimentos, dois dias após o término de sua jornada. Depois da viagem rumo à estação orbital, durante a qual ele sofreu alguns enjôos normais, "assim que chegamos à Alpha, tudo transformou-se para mim numa experiência eufórica aproveitada durante todos os seis dias, e, se eu pudesse, ficaria meses por lá", garantiu. "Passei 60 anos na Terra e oito dias no espaço. E, na minha opinião, foram duas vidas diferentes. Eu precisaria de muito tempo para explicar", disse o magnata norte-americana de 60 anos. Para ele, o momento mais interessante foi quando conversou com seus filhos na Terra, mas ele não entrou em detalhes. Ele foi mais incisivo ao falar sobre as objeções das autoridades espaciais norte-americanas com relação à viagem. De acordo com Tito, a Agência Espacial Norte-Americana (Nasa, por sua sigla em inglês) sempre observou a estação espacial internacional com um grande potencial comercial para viajantes e sugeriu que a agência reclamou porque "nós tomamos a frente e adiantamos a agenda" em cinco ou seis anos. "Muitas vezes as mudanças são difíceis. Mas não me sinto mal por isso", cutucou. Na semana passada, o chefe da Nasa, Daniel Goldin, gerou polêmica ao comparar Tito, que negociou sua viagem com as autoridades espaciais russas, com o aspirante a turista espacial James Cameron, dizendo que o cienasta canadense é um "norte-americano patriota" por negociar com a agência espacial dos Estados Unidos. "Não creio que ele seja uma pessoa capacitada para determinar quem é um norte-americano patriota e quem não é", alfinetou Tito.