Tito passa mal, mas diz que "ama o espaço" O milionário americano Dennis Tito sofreu como todo astronauta, ou cosmonauta como preferem os russos, de primeira viagem, na pioneira aventura espacial de um ´turista´ de U$S 20 milhões rumo à Estação Espacial Internacional (ISS). O investidor e ex-engenheiro da agência espacial americana (Nasa), sentiu náuseas e vomitou durante dois dias até chegar à estação. Depois da chegada, entretanto, ele melhorou sensivelmente e chegou a dizer que estava totalmente adaptado. "Eu não sei de que adaptação eles estão falando", afirmou. "Eu amo o espaço", comemorou o milionário. O russo Talgat Musabayev, que comanda a expedição responsável pela viagem espacial de Tito, confirmou que o primeiro ´turista do espaço´ está se saindo bem. "Ele parece 10 anos mais jovem agora." A viagem de Tito está atraindo a atenção de todo o mundo para a possibilidade de vendas de viagens espaciais, tema de alguns conflitos entre russos e americanos. A nave Soyuz TM-32, que levou Tito, Musabayev e o cosmonauta russo Yuri Baturin, pousou na ISS, que fica a 320 quilômetros de altura da Terra, no horário previsto, sem problemas. Ajudado pelos russos, ele travou o primeiro contato com a tripulação da ISS, composta, inclusive, por astronautas americanos.