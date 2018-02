Tocha e bolsas param em luto por causa do terremoto na China

Ao se completar uma semana do terremoto de 7,8 graus na escala Richter, que deixou até agora na China pelo menos 32.477 mortos e 220.109 feridos, o revezamento da tocha olímpica foi suspenso durante três dias por causa do luto oficial e as bolsas vão parar nesta segunda-feira durante vários minutos. Veja também: O trajeto completo do revezamento da tocha pelo mundo Terremoto na China: mapa da destruição Antes e depois da devastação O revezamento da tocha será adiado até quinta-feira, dia 22, em sinal de luto pelas vítimas do terremoto, informou à Agência Efe um porta-voz do Governo de Jiaxing. O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Pequim (Bocog, em inglês) tomou esta decisão neste domingo, depois que o Conselho de Estado (Executivo) decidiu estabelecer os dias 19, 20 e 21 de maio como jornadas de luto oficial, acrescentou o responsável. Tanto os mercados de valores de Xangai e Shenzhen como os de futuros de matérias-primas em Xangai, Zhengzhou e Dalian suspenderão sua cotação temporariamente, anunciou a agência oficial Xinhua. O Conselho de Estado ordenou o luto oficial e as bandeiras oficiais já estão hasteadas a meio mastro, enquanto todas as atividades de diversão pública foram suspensas.