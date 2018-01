Toda a liderança do Hamas e Arafat, alvos de Israel Israel vai pegar mais líderes do Hamas, disse o ministro de Defesa hoje, um dia depois de o fundador do grupo islâmico, xeque Ahmed Yassin, ser morto por um ataque de mísseis de Israel. O ministro Shaul Mofaz e seus chefes de segurança decidiram, numa reunião de cinco horas, ontem, tentar matar toda a liderança do Hamas, sem esperar por outro ataque terroristas, acrescentaram fontes do serviço de segurança. O ministro da polícia, Tzahi Hanegbi, avisou que ?qualquer um que esteja envolvido com terrorismo em Gaza sabe que, depois do assassinato de ontem, ninguém está imune.? A morte de Yassin ameaça pressionar a escalada do conflito Israel-Palestina. Temendo vingança, Israel reforçou a segurança em todo o país e missões no exterior. As ameaças de Mofaz contra o Hamas, hoje, não contribui para reduzir a tensão. ?Se continuarmos, de maneira resoluta, com nossos ataques contra o Hamas e outros grupos terroristas traremos mais segurança aos cidadãos israelitas?, disse. A decisão de transformar os comandantes mais importantes do Hamas em alvos foi tomada, pela primeira vez, na semana passada pelo gabinete ministerial israelense, em resposta a um duplo atentado suicida num porto marítimo do Israel. Hoje, o chefe do Exército israelense, Moshe Yaalon, sugeriu que o líder palestino Yasser Arafta e o chefe da guerrilha libanesa Hezbollah, Hassan Nasrallah, poderiam ser assassinados por Israel. ?Penso que suas respostas, ontem, demonstraram que ele perceberem que serão os próximos?, disse Yaalon, quando perguntados se os dois homens eram alvos de Israel.