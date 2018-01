Todo mundo na rua, jogando tomate. É uma festa espanhola Dezena de milhares de pessoas participam, hoje, numa cidadezinha espanhola, Buñol, de um dos festivais mais populares do verão espanhol: uma imensa briga de rua com tomates, a Tomatina. Os participantes atiram-se tomates maduros uns aos outros, transformando as ruas da aldeia em um rio de suco de tomate. É possível que haja outras, mas a festa de Buñol é a maior do mundo. Na do ano passado, participaram 38.000 pessoas ? quatro vezes a população da pequena vila, perto da costa do Mediterrâneo. Poucos minutos antes de começar a peleja, as ruas e os participantes já estavam cobertos de vermelho, enquanto o suco de tomate corria entre as casas caiadas de um branco resplandecente. A Rádio Nacional da Espanha explicou que os moradores protegem as fachadas de suas casas com rolos de plástico enquanto outros preferem jogar baldes d?água, das sacadas, sobre quem se aproxima pintado de vermelho. A Tomatina de Buñol, que atrai turistas de lugares tão longínquos como Japão e Austrália, acontece toda a última Quarta-feira de agosto e começou a ser festejada em 1940, quando vários meninos usaram seus almoços para brigar na praça.