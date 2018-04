Todos 9 turistas foram mortos no Iêmen, diz funcionário

Aparentemente, os turistas foram executados por seus sequestradores nesta nação da península árabe, onde a Al-Qaeda tem forte presença. Os nove estrangeiros, sete alemães, um britânico e uma sul-coreana desapareceram na semana passada durante um piquenique na instável região de Saada, no norte do país. O Iêmen, a nação mais pobre do Oriente Médio, tem em seu território tribos guerreiras, uma rebelião xiita, além de um braço da Al-Qaeda que opera em remotas regiões do país. A rede terrorista tem como alvos frequentes os estrangeiros, além da embaixada norte-americana.

Autoridades iemenitas disseram que o grupo incluía um médico alemão, sua esposa e os três filhos do casal, o britânico e sua esposa sul-coreana, além de outros dois alemães. Os adultos trabalhavam em um hospital de Saada, segundo a agência estatal. O governo iemenita chegou a acusar rebeldes xiitas pelo mais recente sequestro. Eles, porém, negaram participação em quaisquer sequestros de estrangeiros. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.