Todos os aviões voltaram às bases, diz Rumsfeld O secretário de Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, afirmou que vários alvos foram atingidos com sucesso pelos ataques lançados ontem por forças norte-americanas e britânicas ao Afeganistão. Rumsfeld forneceu poucos detalhes sobre os ataques e a eficácia das ações, mas negou as informações do Taleban de que aviões norte-americanos e britânicos foram derrubados. Ele afirmou que o terrorista Osama bin Laden permanece no território afegão. Ele declarou que mais informações sobre os danos causados pelos ataques serão divulgados ainda hoje. O secretário afirmou que outras duas aeronaves que lançaram alimentos à população afegã estavam retornando de suas missões. As informações são da Agência Dow Jones. Leia o especial