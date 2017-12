Toledo amplia liderança no Peru, segundo pesquisa Pesquisa do instituto Datum International indica que o candidato Alejandro Toledo ampliou sua liderança nas intenções de voto para o segundo turno da eleição presidencial peruana, marcado para 3 de junho. A pesquisa, feita entre 2 mil eleitores nos dias 11 e 12 de maio, traz Toledo na liderança com 42% dos votos totais, ou 61% dos votos válidos; o ex-presidente Alan García tem 27% dos totos totais, ou 39% dos votos válidos. A margem de erro da pesquisa é de mais ou menos 2,2 pontos porcentuais. A pesquisa anterior da Datum, feita em abril, trazia Toledo com 56% e García com 44% dos votos válidos. Os dois candidatos vão participar de um debate na televisão neste sábado.