Toledo diz que já superou diferenças com FHC O presidente eleito do Peru, Alejandro Toledo, disse hoje à Agência Estado que já foram superadas as diferenças com o presidente Fernando Henrique Cardoso em relação ao apoio que o Brasil deu ao ex-presidente Alberto Fujimori. "Fernando Henrique Cardoso é meu amigo. Conheço ele desde o tempo da academia, antes dele ser presidente do Brasil. Tivemos sim desentendimentos em relação à democracia no Peru, mas tudo isso já foi superado", afirmou Toledo, ao sair de encontro com investidores e empresários no Conselho das Américas, em Nova York. Toledo disse ainda que espera que FHC "seja generoso suficiente" para comparecer a posse dele, explicando que o presidente brasileiro será um convidado especial em Machu-Picchu, local da cerimônia de posse. Sobre a integração comercial, Toledo disse que apóia uma maior integração sub-regional e regional dos países das Américas. "Quero que o Peru tenha uma maior presença no Mercosul e no Pacto Andino, mas isso não exclui negociações no âmbito da Alca", afirmou Toledo.