Toledo e Castañeda aparecem empatados em pesquisa

Keiko Fujimori, a conservadora filha do ex-presidente Alberto Fujimori, vem a seguir com 20% das intenções de voto, com aparente tendência de queda - ela tinha 24% em setembro. O militar da reserva Ollanta Humala, que segundo analistas teria moderado seu discurso de esquerda, aparece com 11%, um ponto a mais em relação a novembro.

A sondagem foi realizada com base em entrevistas com 1.200 pessoas em 17 cidades do Peru entre 15 e 17 de dezembro. A margem de erro é de 2,8 pontos porcentuais para mais ou para menos. As informações são da Associated Press.