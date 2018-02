Toledo faz mea-culpa e pede aos peruanos "voto de paciência" O presidente peruano, Alejandro Toledo, fez hoje um mea-culpa pelos "erros" cometidos em seu primeiro ano de governo e pediu a seus compatriotas um "voto de paciência" para resolver a crise econômica. Toledo fez um balanço de sua gestão - que tem 73% de desaprovação popular, segundo as últimas pesquisas - e anunciou uma espécie de relançamento de seu governo. "Chegou o momento de incorporar a humildade e a autocrítica à gestão governamental", disse o presidente. Ele fez estas declarações durante discurso na comemoração do Dia da Pátria, perante o plenário do Congresso, ministros e funcionários governametnais, membros do Judiciário e do corpo diplomático. "Assumimos a quota de responsabilidade que nos toca", disse o presidente peruano, de 57 anos, e líder do partido Peru Possível, base de sua maioria no Congresso unicameral. Após reconhecer o "alto grau de pessimismo e desconfiança da população em relação a seus governantes, líderes e instituições", Toledo afirmou: "Não trago promessas, trago compromissos de continuar trabalhando na reconstrução democrática e econômica." No plano econômico, depois de lamentar a situação na Argentina, ele disse que a economia do Peru é uma das mais estáveis da América Latina, mas alertou sobre a possibilidade de que a crise financeira regional possa repercutir no país. Entre as medidas anunciadas para tentar superar a crise peruana, Toledo anunciou que colocará em marcha um programa de construção de moradias para a população de baixa renda e a criação de um conselho nacional da juventude. Ele também prometeu medidas para impulsionar e recuperar o setor agropecuário e ratificou que sua administração lutará contra o contrabando e para desesnvolver a produção nacional, as exportações e o turismo.