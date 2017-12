Toledo obtém 36,58% dos votos no Peru O candidato do partido Peru Possível, Alejandro Toledo, obteve até agora 36,58% dos votos na disputa pela presidência do Peru, contra 25,83% do ex-presidente Alan García, do Partido Aprista (sucessor da histórica Aliança Popular Revolucionária Americana, Apra), de acordo com o último boletim oficial divulgado ontem à noite pelo Escritório Nacional de Processos Eleitorais (Onpe, pelas iniciais em espanhol). Já foram contabilizados 95,35% dos votos. A candidata Lourdes Flores, da aliança Unidade Nacional, aparece em terceiro lugar, com 24,08%.