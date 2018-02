Toledo promete estar mais próximo do povo O presidente do Peru, Alejandro Toledo, afirmou hoje que "desta vez" a política econômica "vai escutar as necessidades do povo", ao fazer o juramento do seu novo gabinete de ministros, duas semanas antes de cumprir um ano no poder e em meio a um crescente descontentamento em relação a seu governo. No novo gabinete de ministros, Toledo incluiu figuras de seu partido - Peru Possível - para fortalecer o apoio político de seu governo, que terá ares menos liberais com as mudanças. Ao fazer o juramento do gabinete, Toledo afirmou que continuará "sem hesitar" com a "direção responsável" da política econômica aplicada pelo gabinete ministerial anterior, mas - garantiu - "desta vez, nos aproximamos mais do povo". Toledo, com um fraco apoio popular (15%), declarou que "desta vez" a política econômica vai escutar as "necessidades do povo" para que os resultados "sejam conquistas concretas". O mandatário peruano, eleito para um governo de cinco anos, qualificou as mudanças no gabinete ministerial como "o primeiro passo de relançamento do governo democrático" que preside. "Este é um passo para o relançamento deste governo, que procura a reconstrução da democracia e a governabilidade", afirmou o presidente.