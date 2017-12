Toledo torna-se presidente eleito do Peru O economista Alejandro Toledo tornou-se nesta terça-feira o presidente eleito do Peru ao conquistar uma vantagem de 643.627 votos sobre Alan García no final da contagem dos votos do segundo turno eleitoral presidencial de 3 de junho, informou o Escritório Nacional de Processos Eleitorais (ONPE). Toledo obteve 53,08% e García 46,92% dos votos válidos. Após divulgar os resultados, o ONPE anunciou que entregará nesta quarta-feira a certificação e proclamará o grupo vitorioso no qual figuram, ao lado de Toledo como presidente, Raúl Díaz Canseco, como primeiro vice-presidente, e David Waisman Rjavindthi, como segundo vice-presidente.