Tolerância zero com assédio sexual em trens indianos Em uma só manhã, a polícia de Nova Délhi prendeu 107 homens por assédio sexual a mulheres nos trens de subúrbio da capital indiana. Policiais à paisana participaram de uma operação especial ?para assegurar a comodidade das passageiras? nos trens e prenderam os molestadores em flagrante. A polícia criou nove equipes especiais para ?impor uma situação de tolerância zero? nos trens.