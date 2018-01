Tomada de Bagdá repercute no mundo árabe Entre os árabes imperava o choque e a descrença, entre alguns a esperança de que outros regimes opressivos possam cair, mas também o desapontamento por Saddam Hussein não ter dado a eles o gosto da vitória que havia prometido. "Por que ele caiu desse jeito? Por que tão rápido?", questionava o empreiteiro iemenita Umm Ahmed, com lágrimas escorrendo por seu rosto. "Ele é um covarde. Agora eu sinto por seu povo". Assim que se espalhou a notícia da aparente queda de Saddam, árabes se acercaram das televisões em vitrines de lojas, cafés, restaurantes e escritórios para ver as estonteantes imagens das tropas dos EUA, pela primeira vez na história, tomando uma capital árabe. Alguns desligaram os aparelhos em repúdio às cenas de Bagdá, de multidões em júbilo, celebrando a chegada das tropas americanas, sentindo-se traídos e enganados. "Descobrimos que tudo que o ministro da Informação (iraquiano) estava falando eram mentiras", disse Ali Hassan, um funcionário público no Cairo. "Agora ninguém mais acredita na (tevê por satélite árabe) Al-Jazira". Mohammed al-Shahhal, um professor de 49 anos na cidade nortista libanesa de Trípoli, afirmou que as cenas lembravam o fim da União Soviética. "Aqueles que aplaudiram a derrubada da estátua de Lênin em troca de alguma Pepsi e hamburgers sentiram fome mais tarde e lamentaram o que fizeram", afirmou. Entretanto, Tannous Basil, um cardiologista de 47 anos na cidade portuária de Sidon, no sul do Líbano, estimou que o regime de Saddam "era uma ditadura que tinha de ir". Tareq al-Absi, um professor universitário iemenita, espera que o fim de Saddam seja o presságio de mais democracia na região. Os líderes árabes rapidamente sublinharam que o Iraque tem de ter um governo soberano. "A Jordânia não pode, naturalmente, reconhecer uma força de ocupação", disse o chanceler jordaniano, Marwan Muasher. "O Iraque tem de ser governado pelos iraquianos". O presidente do Egito, Hosni Mubarak, outro desconfortável aliado dos EUA na guerra, afirmou que a maneira mais rápida agora de se alcançar a estabilidade no Iraque seria com a saída das tropas dos EUA. "Os iraquianos têm de assumir o controle de seu país o mais rápido possível", considerou. O chanceler saudita, príncipe Saud, visivelmente contrariado numa entrevista coletiva, pediu pelo rápido fim da "ocupação" do Iraque. Num raro gesto pouco diplomático, Saud, perguntado sobre a revolta árabe em relação aos Estados Unidos, respondeu: "Se vocês não se importam, não quero falar sobre ódio hoje". Veja o especial :