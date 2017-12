Tony Blair anuncia retirada parcial de tropas do Iraque O primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, anunciará na próxima quarta na Câmara dos Comuns a retirada parcial das tropas do Reino Unido no Iraque, informou hoje a rede BBC. Segundo a emissora, o chefe de Governo aproveitará seu discurso semanal para os deputados para dar detalhes da retirada de um total de 3 mil soldados em 2007. A BBC afirmou que a idéia é que um primeiro contingente de 1.500 homens retorne ao Reino Unido nas próximas semanas, enquanto outros 1.500 voltariam para casa antes do Natal. No último fim de semana, Blair anunciou que a operação "Sinbad" - de transferência do controle da segurança na província de Basra (sul do Iraque) para as autoridades iraquianas - está completa e foi "bem-sucedida", o que permitiria iniciar a retirada. Americanos de acordo Durante uma entrevista à BBC, ele disse que as tropas britânicas continuam envolvidas na província, mas cada vez mais em um trabalho de apoio, já que as forças locais tomaram a iniciativa. No último domingo, o periódico News of the World informou que o Governo trabalhista planejava reduzir quase à metade, em maio, os 7 mil soldados que atualmente estão no sul do Iraque. Blair disse na entrevista que, embora o número de militares em Basra tenha sido reduzido, terá que garantir que sejam mantidos os efetivos suficientes em reserva "para ajudar os iraquianos assim que surja um problema pontual". O primeiro-ministro disse que o governo americano, que se prepara para enviar outros 21 mil soldados ao Iraque, está de acordo com os planos britânicos de retirada progressiva, já que a situação em Basra é muito diferente da de Bagdá, onde está a maior parte dos americanos.