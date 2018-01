Tony Blair chega a Beirute O primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, chegou na manhã desta segunda-feira a Beirute para uma visita de algumas horas durante a viagem que realiza pelo Oriente Médio. Em sua chegada ao aeroporto internacional Rafik Hariri, em um avião da British Airways, o premier britânico foi recebido por seu homólogo libanês, Fouad Siniora, e pelo chefe da diplomacia do país árabe, Fawzi Salloukh. Além de Siniora e Salloukh, está previsto que Blair se reúna com outros responsáveis locais, mas não com o presidente Émile Lahoud ou com o presidente do Parlamento, o dirigente xiita Nabih Berri. A imprensa libanesa está dividida e preocupada diante da visita de Blair: o jornal "Al Nahar" escreve que "aumentará a tensão entre a maioria parlamentar pró-ocidente e o Hezbollah", que chamou o primeiro-ministro do Reino Unido de "assassino". Já o jornal "L´Orient-Le Jour" disse que esta visita é "arriscada", mas assinalou que conforta os libaneses, já que não é sempre fácil estar no centro das atenções internacionais. "O inglês sujo entre nós. A visita de Tony Blair é um erro político que poderia ter sido evitado", afirmou o jornal "As Safir", assinalando que "o homem é despreado no mundo todo, especialmente em seu país por seu papel no Iraque", e acrescentou que o Governo, ao receber Blair, "demonstra que toma decisões equivocadas".