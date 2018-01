Tony Blair chega ao Brasil na manhã se 2ª feira O primeiro ministro britânico Tony Blair, desembarca em Brasília às 7 horas da próxima segunda-feira, dia 30, para uma visita de três dias ao Brasil. Conforme a programação distribuída pelo Ministério das Relações Exteriores, às 10 horas, Tony Blair participará de cerimônia oficial de chegada no Palácio do Planalto, tendo, em seguida, às 10h15, reunião de trabalho com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Às 11h30, Blair terá uma reuião com empresários também no Palácio do Planalto. Às 12h30, o primeiro ministro dará entrevista coletiva à imprensa nos jardins do Palácio da Alvorada onde será homenageado às 13 horas com almoço oferecido pelo presidente Fernando Henrique Cardoso e D. Ruth. A mulher de Tony Blair, Cherie Blair, também participará do almoço. Às 16 horas, Tony Blair embarca para São Paulo onde participará às 19 horas de seminário empresarial no Hotel Renaissance. Às 20h30 ele irá à recepção oferecida pelo embaixador Roger Bridgeland Bone. Na terça-feira, dia 31, Tony Blair terá, às 10 horas, encontro com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmim, e participará de almoço no Brazilian British Center, devendo embarcar às 14h30 para São José dos Campos onde visitará a Embraer. Às 17 horas, Tony Blair e Cherie Blair embarcam para Foz do Iguaçu em vôo especial da Embraer. À noite o casal volta a se encontrar com o presidente e D. Ruth em jantar no Hotel das Cataratas em Iguaçu. Na quarta-feira, Tony e Cherie Blair visitarão as Cataratas, às 9h30. O primeiro ministro terá um encontro privado às 13 horas com o presidente Fernando Henrique no Hotel das Cataratas. Os dois participam às 13h30 da quarta-feira, no mesmo hotel, de almoço em homenagem ao presidente da Argentina, Fernando de la Rúa. O almoço será oferecido por Fernando Henrique e D. Ruth. Tony Blair deixará o Brasil às 15 horas, em vôo especial da Força Aérea Argentina.