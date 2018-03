Tony Blair enviará soldados ao Golfo Pérsico Os funcionários do ministério da Defesa em Londres se negaram neste sábado a confirmar informações publicadas nos jornais The Daily Telegraph e Chicago Tribune, de que a Grã-Bretanha enviará na próxima semana ao Golfo Pérsico até 20.000 soldados para aumentar a pressão sobre o presidente iraquiano, Saddam Hussein. Um porta-voz do ministério afirmou que o governo está elaborando "planos de contingência" para a guerra, mas que ainda não havia sido tomada qualquer decisão a respeito da ação militar. No entanto, afirmou que o governo "não pode descartar a possibilidade de emitir um novo comunicado na próxima semana". As autoridades e os políticos voltarão na próxima semana ao trabalho após as férias de Natal e Ano-Novo, quando tratarão da pressão militar sobre o Iraque. O primeiro-ministro Tony Blair retornou neste sábado a Londres,após férias de 10 dias com sua família no Egito, informou sua assessoria. Os parlamentares regressam na terça-feira à Câmara dos Comuns. Na segunda e na terça-feiras, os embaixadores britânicos em missão pelo mundo se reunirão em Londres para discutir sobre o tema do Iraque e outros assuntos. Ao participar hoje de um programa da televisão londrina, o arcebispo sul-africano e prêmio Nobel da Paz Desmond Tutu disse estar "profundamente triste" com os preparativos de Washington e Londres para uma guerra contra o Iraque. "Muitos, muitos de nós estamos profundamente tristes de ver um grande país como os Estados Unidos ser ajudado e extraordinariamente apoiado pela Grã-Bretanha", disse Tutu ao programa The Jonathan Dimbleby. Enquanto os especialistas em armamentos da Organização das Nações Unidas (ONU) intensificam sua procura por armas de destruição em massa dirigindo-se à cidade de Mosul (norte do Iraque) para instalar um novo escritório e ampliar o alcance das inspeções, em Bagdá o ministro de Relações Exteriores, Naji Sabri, queixou-se, através de uma carta ao secretário-geral da ONU, Kofi Annan, de que os EUA estão violando o direito internacional ao apoiarem mercenários contra o governo de Saddam Hussein.