Tony Blair faz último discurso à frente do Partido Trabalhista O premier britânico, Tony Blair, fez nesta terça-feira seu último discurso à frente do Partido Trabalhista durante a conferência anual do partido. "É difícil ir embora. Mas também é o certo ir embora", disse o premier. Esse foi seu décimo terceiro discurso como líder do partido durante conferências trabalhistas. Blair foi muito aplaudido no início e no término do pronunciamento, em um salão lotado de membros do partido. "Obrigado Partido Trabalhista, por me dar a chance extraordinária de liderá-los nos últimos 12 anos", disse Blair, após receber os aplausos. "Eu sei que pareço muito mais velho. Isso é o que ser líder do partido Trabalhista faz com você". Blair disse amar o partido e que "onde quer que eu esteja, em qualquer coisa que eu faça, estarei com vocês". Ele disse que a sua saída é o certo "para o país, e para você, o partido".