Tony Blair faz visita surpresa a Bagdá O primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, chegou hoje a Bagdá em uma visita surpresa para expressar o apoio de seu país ao novo Governo do Iraque. Blair se reunirá com o novo primeiro-ministro iraquiano, o xiita Nouri al Maliki, cujo Governo, composto por 37 ministros, obteve no sábado passado o apoio do Parlamento. As fontes iraquianas disseram que as medidas necessárias para enfrentar o terrorismo e reduzir a violência no Iraque concentrarão as conversas do chefe do Governo britânico em Bagdá. Recusaram confirmar, no entanto, "por razões de segurança", dizer se Blair viajará ao sul do país para se reunir com as tropas de seu país. Al Maliki assegurou que uma das prioridades de seu Executivo é restabelecer a segurança no Iraque, e ontem prometeu lutar com força contra "todas as formas de terrorismo" no país. Nas últimas semanas aumentaram os atentados contra os militares britânicos no Iraque, e só este mês morreram sete deles em Basra, 400 quilômetros ao sul de Bagdá. Com essas baixas subiu para 111 o número dos militares britânicos que morreram no Iraque desde o início da invasão deste país árabe em março de 2003.